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Зидан помог Реалу приблизиться к трансферу Холанда

18 апреля 23:37 16 Читати українською
Зидан помог Реалу приблизиться к трансферу Холанда
Ашраф Хакими / Getty images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан определился с будущим в Мадриде защитника Ашрафа Хакими.

Марокканец в данный момент выступает на правах аренды за дортмундскую Боруссию, и Зидан не планирует летом возвращать его в Реал, сообщает Bild.

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По информации издания, французский специалист полностью доволен игрой Дани Карвахаля на позиции правого защитника и продолжит делать ставку на испанца, поэтому аренда Хакими может быть продлена.

Также ранее сообщалось, что Боруссия хотела бы получить права на марокканца, если Реал решит во время ближайшего трансферного окна купить нападающего "шмелей" Эрлинга Холанда. Дортмундцы и так отдавали предпочтение "сливочным" среди остальных претендентов на норвежца, а возможность включить в соглашение Хакими, который не нужен Зидану, делает позиции Реала еще более сильными.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Ашраф Хакими Ашраф Хакими Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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