Зидан получит должность в Ювентусе, – СМИ

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан, вероятно, будет работать в структуре Ювентуса.

Экс-наставник Реала Зинедин Зидан получит работу в Ювентусе, сообщает libertaddigital.com.

По информации издания, 46-летний специалист уже заключил с соглашение представителями "старой синьоры" и займет одну из должностей в туринском клубе в октябре. Зидан будет помогать спортивному директору Ювентуса Фабио Паратичи.

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Напомним, ранее в Ювентус перешел нападающий Криштиану Роналду, которого Зидан тренировал в Реале, что также могло повлиять на решение француза подписать контракт с туринским клубом.

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