Зидан показал, как нужно проводить время на карантине – порция мотивации от тренера Реала

Похоже, наставник Реала еще не хоронит надежду, что летом сможет выйти на пляж.
Зинедин Зидан поделился в Instagram фотографиями из спортзала.
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Несмотря на вынужденный перерыв в Ла Лиге, 47-летний француз не позволяет себе расслабляться. "Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме", – подписал публикацию француз.
По фотографиям тренра Реала можно составить собственную схему тренировок.
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