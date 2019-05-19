Зидан подвел итог провального сезона Реала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает, что после плохого сезона приходит хороший.

"Физически мы хорошо работаем в течение недели, но во время игры нам психологически сложно. Перед матчем у нас есть план, но мы не можем его воплотить в жизнь.

Реал позорно проиграл дома Бетису в последнем матче легендарного судьи – первое фиаско Зидана на Бернабеу

Лучшее, что могло случиться с нами, это то, что этот сезон закончен, и мы должны думать о следующем. Это не первый плохой сезон в истории клуба, но после неудачного приходит хороший.

У нас нет оправданий. Мы должны смотреть вперед и изменить некоторые вещи, вернувшись с большим желанием. Есть игроки, которые не смогли хорошо отдохнуть прошлым летом. Теперь мы собираемся провести настоящую подготовку, как два года назад", – цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді