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Зидан подвел итог провального сезона Реала

19 мая 20:05 239 Читати українською
Зидан подвел итог провального сезона Реала
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает, что после плохого сезона приходит хороший.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родригес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родригес

"Физически мы хорошо работаем в течение недели, но во время игры нам психологически сложно. Перед матчем у нас есть план, но мы не можем его воплотить в жизнь.

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Лучшее, что могло случиться с нами, это то, что этот сезон закончен, и мы должны думать о следующем. Это не первый плохой сезон в истории клуба, но после неудачного приходит хороший.

У нас нет оправданий. Мы должны смотреть вперед и изменить некоторые вещи, вернувшись с большим желанием. Есть игроки, которые не смогли хорошо отдохнуть прошлым летом. Теперь мы собираемся провести настоящую подготовку, как два года назад", – цитирует Зидана официальный сайт Реала.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Бетис
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