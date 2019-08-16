Зидан подтвердил, что рассчитывает на Хамеса в новом сезоне

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Хамес Родригес входит в его планы на новый сезон.

В течение этого лета неоднократно сообщалось, что 28-летний игрок может покинуть Мадрид, но в конце июля появилась информация, что клуб передумал продавать футболиста.

Азар рискует пропустить несколько недель из-за травмы

"Он в форме, и я рад, что он в команде. Я доволен своими игроками, как и они, сосредоточенный на первой игре. В моем распоряжении уже есть лучшие игроки, я в этом не сомневаюсь", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Хамес перешел в Реал из Монако в 2014 году по 75 млн евро. Последние два сезона колумбиец провел в аренде в мюнхенской Баварии.

К слову, первый матч нового сезона Ла Лиги Реал проведет в субботу, 17 августа, против Сельты.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон