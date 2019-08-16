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Зидан подтвердил, что рассчитывает на Хамеса в новом сезоне

19:31 51 Читати українською
Зидан подтвердил, что рассчитывает на Хамеса в новом сезоне
Хамес Родригес и Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Хамес Родригес входит в его планы на новый сезон.

В течение этого лета неоднократно сообщалось, что 28-летний игрок может покинуть Мадрид, но в конце июля появилась информация, что клуб передумал продавать футболиста.

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"Он в форме, и я рад, что он в команде. Я доволен своими игроками, как и они, сосредоточенный на первой игре. В моем распоряжении уже есть лучшие игроки, я в этом не сомневаюсь", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Хамес перешел в Реал из Монако в 2014 году по 75 млн евро. Последние два сезона колумбиец провел в аренде в мюнхенской Баварии.

К слову, первый матч нового сезона Ла Лиги Реал проведет в субботу, 17 августа, против Сельты.

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