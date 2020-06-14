Зидан поднялся в топ-3 тренеров по количеству матчей во главе Реала

Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги против Эйбара стал особенным для главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

Матч против "оружейников" стал для французского специалиста 200-м во главе мадридцев, сообщает Opta Sports.

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Это позволило Зидану войти в тройку тренеров с наибольшим количеством поединков во главе Реала за всю клубную историю. Впереди 47-летнего француза только двое старших коллег: Висенте дель Боске (246 матчей) и Мигель Муньос (605). Зидан работал со "сливочными" в 2016-2018 гг., а в марте 2019-го вернулся в Мадрид.

К слову, французский тренер в годы игровой карьеры провел 225 матчей (49 голов) за Реал. В частности, Зидан играл и под руководством дель Боске.

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