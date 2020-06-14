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Зидан поднялся в топ-3 тренеров по количеству матчей во главе Реала

22:10 14 Читати українською
Зидан поднялся в топ-3 тренеров по количеству матчей во главе Реала
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги против Эйбара стал особенным для главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бигас 60’
4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бигас

Матч против "оружейников" стал для французского специалиста 200-м во главе мадридцев, сообщает Opta Sports.

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Это позволило Зидану войти в тройку тренеров с наибольшим количеством поединков во главе Реала за всю клубную историю. Впереди 47-летнего француза только двое старших коллег: Висенте дель Боске (246 матчей) и Мигель Муньос (605). Зидан работал со "сливочными" в 2016-2018 гг., а в марте 2019-го вернулся в Мадрид.

К слову, французский тренер в годы игровой карьеры провел 225 матчей (49 голов) за Реал. В частности, Зидан играл и под руководством дель Боске.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Эйбар
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