Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті

Головний тренер Реала Зінедін Зідан переживає найважчий період після свого повернення до керма мадридського гранда. Навіть лояльні до "бланкос" ЗМІ прямо вказують йому на двері.

Зідан не став ковтком свіжого повітря для королівського клубу, який перебуває у глибокій кризі після фантастичного трирічного домінування у Лізі чемпіонів. Відтоді, як француз вдруге очолив "бланкос", минуло близько семи місяців, але команду продовжує серйозно лихоманити. Ба більше, нинішній керманич Реала демонструє навіть гірші результати, ніж його попередник Сантьяго Соларі. Аргентинський фахівець, за результатами дослідження MisterChip, може похвалитись значно кращим відсотком перемог у всіх турнірах (70,59%), тоді як Зідан зразка весна-осінь 2019-го (50%) навіть не дотягує до рівня Рафаеля Бенітеса (60%), який не пережив "класичну ганьбу". 10 звитяг, 5 нічиїх та стільки ж поразок – далеко не те, на що розраховував Флорентіно, благаючи француза повернутись.

Реал зганьбився на Мальорці: чому Зідан програв ще до початку гри, а найбільша надія перетворюється в історичний провал

MLL 1-0 RMA (FT) - El Barcelona es el nuevo líder de La Liga.



Zidane en La Liga en su segunda etapa: 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Eficiencia: 58%



Solari en La Liga como entrenador del Madrid: 12 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Eficiencia: 73% — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2019

Фінальний екзамен Зізу начебто був призначений на 26 жовтня. Президент Реала вже за традицією чекав осіннього Ель Класіко, щоб прийняти остаточне рішення щодо майбутнього одного з найуспішніших тренерів в історії клубу. Проте намір Переса суттєво підкоригували каталонські сепаратисти, запланувавши у цей день масштабні акції протесту. Центральний поєдинок всього першого кола Прімери довелось перенести на грудень, але небезпека для Зізу стала ще ближчою. Якщо вірити мадридським ЗМІ, які розгорнули цілу кампанію проти легендарного француза, Реал ризикує залишитись без тренера вже сьогодні у Стамбулі. Напередодні визначальної для "королів" битви у Лізі чемпіонів з Галатасараєм (потенційна поразка суттєво зменшить шанси на плей-офф), наближені до Переса журналісти буквально розривали француза на шпальтах провідних видань і телеканалів Іспанії. Подейкують, не без вказівки президента, який створює плацдарм для чергової відставки.

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Усе розпочалось після балеарського фіаско, коли знекровлений травмами Реал сенсаційно поступився недавньому представнику Сегунди, продемонструвавши відверто посередній рівень гри. Пабло Поло, один з авторів видання Marca, засумнівався у майбутньому 47-річного фахівця з першого ж рядка власного матеріалу: "У Зідана закінчуються пояснення". Мовляв, після кожного з п'яти провальних матчів (Атлетіко, ПСЖ, Вільяреал, Брюгге, Мальорка) тренер розповідав ті самі речі: "Ми погано проводимо стартові відрізки, команді бракує інтенсивності...". Журналіст дивується, що француз не може виправити ситуацію, хоча "добре розуміє суть проблеми", а також підозрює його у замовчуванні справжньої причини занепаду команди, яка не так давно домінувала у Європі. "Зідан, можливо, свідомо не змінює власного дискурсу, щоб вигородити футболістів, але значення мають лише результати. Якщо вони не покращаться, то ні тренер, ні його підопічні не зможуть почуватись у безпеці", – попереджають Зізу.

El discurso agotado de Zidane

Tiene el diagnóstico pero sigue sin encontrar el antídoto...

https://t.co/acwoViwxNr por @polomarca — MARCA (@marca) October 21, 2019

Після цього "побиття" наставника продовжилось на майданчику El Chiringuito, популярного телешоу з найбільшим охопленням аудиторії серед спортивних програм Іспанії. Еду Агірре, який товаришує з Кріштіану Роналду та може похвалитись доступом до роздягальні Реала, посилаючись на власні джерела в команді, заявив, що Зідан взагалі не розмовляв зі своїми підопічними після поразки від Мальорки: "Не було жодного аналізу, жодної розмови тренера з гравцями. Зідан не промовив жодного слова. Зазвичай, він проводить "розбір польотів" наступного дня на тренуванні, але цього разу він поводився так, ніби бракувало емоцій – не сердився, не виголошував якихось мотиваційних промов, просто мовчав".

¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7!

️"No ha habido NI UNA SOLA CHARLA de ZIDANE después de perder en Mallorca". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/1h3lS6NTTf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2019

Риторику колеги одразу підхопив Хуанма Родрігес, представник esRadio: "Я вважаю, що Зідан, який виграв три Ліги чемпіонів поспіль, більше не повернеться. Ми говоримо про тренера одного конкретного періоду. Він прийшов після Рафаеля Бенітеса, це був його унікальний момент. Але магія завершилась. Зідан більше не може знайти потрібних слів, щоб футболісти продовжували рухатись за ним. Те ж саме стосується Дієго Сімеоне, який потрохи вичерпує себе в Атлетіко". Під час його виступу неодноразово лунало ім'я Жозе Моурінью як найбільш реального наступника Зізу. Зрештою, перемовини з португальським фахівцем ближче до завершення програми анонсував журналіст шостого каналу Борха Мацарро, стверджуючи, що Зідан вже декілька тижнів перебуває у критичній ситуації: "Керівництво Реала серйозно роздумує над запрошенням португальця. Ця інформація підтверджується клубними джерелами".

EXCLUSIVA @Borjamazarro8



️ "ZIDANE, al límite. Suena MORINHO". Ampliamos información a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/lMnA5Wp7S5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2019

А ось Хайме Родрігес, який одним з перших писав про можливий камбек Моурінью на сторінках El Mundo, застерігає французького фахівця від "королівського приниження". Таким, на його думку, може стати більш ніж реальний провал "бланкос" у Лізі чемпіонів: "Поразка від Галатасарая – рівноцінна катастрофі. Мадрид ризикує потрапити у Лігу Європи, де топ-клуби спокутують власні гріхи. Для історичного гранда – це неймовірна ганьба. Після кожного матчу цієї команди у мене залишаються моторошні відчуття. Навіть перемагаючи з великим рахунком, Мадрид неймовірно страждає. Немає ні динаміки, ні солідності, ні впевненості у власних силах. Гравці не готові фізично, стільки м'язових травм – це ненормально''.

Цікаво, що мадридська преса, яка раніше називала Зізу не лише великим наставником, але й чудовим мотиватором, зараз все частіше переймає риторику каталонських ЗМІ, нібито минулі успіхи француза – передусім, велике везіння, а не тренерський талант. "Поразка у Мальорці була дуже схожа на погром від ПСЖ. Зідан ризикував, але приймав сумнівні тактичні рішення. Схоже, що удача залишилась позаду. Нинішній Мадрид не вміє змагатись'', – зазначає ще один представник El Mundo Орфео Суарес. Довести зворотнє, закривши роти критикам, Зідан має шанс вже сьогодні у "стамбульському пеклі". Саме на Алі Самі Єн шість років тому мадридці розпочали похід за десятим кубком європейських чемпіонів, обігравши Галатасарай з рахунком 6:1. Відступати французу більше нікуди – Моурінью підкрався дуже непомітно.

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