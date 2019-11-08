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Зидан ответил на жесткое заявление Леонардо о Мбаппе

20:54 166 Читати українською
Зидан ответил на жесткое заявление Леонардо о Мбаппе
Зинедин Зидан / фото: Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не считает, что его высказывания относительно нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе могли кого-то обидеть.

Раньше спортивный директор ПСЖ Леонардо пожаловался на то, что французский специалист слишком часто говорит об интересе к 20-летнему нападающему.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо: Меня раздражает, что Зидан часто говорит о Мбаппе

"Все то, что я сказал, ранее говорил и сам Килиан. Он мечтает однажды надеть футболку Реала. Вот и все, что я сказал.

Говорю об этом сегодня вновь и буду повторять каждый день. Мне больше нечего сказать Леонардо. Я могу говорить все, что захочу", – приводит слова Зидана Daily Mail.

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В этом сезоне Мбаппе провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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