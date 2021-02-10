"Я рад, ведь у нас было очень много кадровых потерь. Мы выступили хорошо, показали несколько иной рисунок игры, но все сложилось хорошо. Я рад за игроков.

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Остается 5 очков отставания от Атлетико, но мы на это не смотрим. Наш долг – бороться до конца. Осталось нерозыгранным 51 очко, нам нужно бороться и продолжать нашу работу. Мы одержали две победы подряд, хотя очень много игроков травмированы.

Отсутствие Рамоса? Вы знаете, что это влияет на все, что говорится извне, но изменить ничего нельзя. Что мы можем сделать, так это продолжать заниматься своим делом. Бороться, как всегда, играть в футбол", – цитирует Зидана Marca.

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