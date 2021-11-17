Руководство "красных дьяволов" заинтересовано в назначении 49-летнего специалиста в случае отставки Уле Гуннара Сульшера. Но сам Зидан не планирует трудоустраиваться в АПЛ, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Француз лично сообщил боссам МЮ, что еще не чувствует себя готовым к такому вызову и стремится отдохнуть до лета. Последним и пока единственным местом работы Зинедина был мадридский Реал, который он покинул этим летом.

Слухи об отставке Уле Гуннара Сульшера уже долго гуляют по прессе. Его подопечные не демонстрируют стабильных положительных результатов, чего хотят и болельщики, и руководство.

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