Главный тренер Реала Зинедин Зидан не оставил без внимания странное поведение Эдена Азара после провального полуфинала Лиги чемпионов против Челси.

"Азар уже извинился за то, что случилось. Он не хотел никого обидеть, так он сказал. Он игрок Реала и будет выступать за Реал.

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Мы с ним поговорили. Он обсудил событие со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, что Эден Азар со смехом воспринял вылет мадридцев в шаге от финала Лиги чемпионов, чем разгневал болельщиков Реала и якобы руководство "сливочных". Странное поведение хавбека может стоить ему места в команде на новый сезон.

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