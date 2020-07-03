Зидан отреагировал на слухи о возможном уходе Месси из Барселоны

Информация, что Лионель Месси может покинуть Барселону дошла уже и до Зинедина Зидана.

"Я не знаю, что случится, если Месси уйдет из Барсм. Он сейчас в Ла Лиге, и мы хотим лучшего для турнира. Что произойдет, я не знаю", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, по информации испанских СМИ, 33-летний аргентинец не намерен продлевать контракт с каталонцами из-за конфликтов с руководством и тренерским штабом клуба, а его действующее соглашение с "блаугранас" рассчитано до лета 2021-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 28 матчей, в которых отметился 22-ю голами и 18-ю ассистами.

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