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Зидан отреагировал на скандальное заявление Пике о Реале

17:44 - Читати українською
Зидан отреагировал на скандальное заявление Пике о Реале
Зинедин Зидан / фото: Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан призывает свою команду сосредоточиться на собственной игре и не смотреть на околофутбольные вещи.

После ничьей с Севильей (0:0) защитник Барселоны Жерар Пике пожаловался на то, что Реал вряд ли потеряет очки, учитывая то, что происходило в последних двух турах. Хотя Пике не говорил прямо, испанские СМИ акцентировали внимание на том, что футболист намекнул на помощь судей мадридской команде.

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"Ничего не изменилось, завтра у нас третья игра. Мы говорили об одиннадцати финалах, а завтра еще один. Мы собираемся подготовиться, думая о том, чтобы сделать все в полной мере, отдать все. Не думая ни о чем другом.

Как отношусь к словам Пике? Как и всегда, кто бы что ни говорил, меня интересует только завтрашняя игра. У меня есть свое мнение, но я не буду его высказывать. Каждый может выражать свои эмоции. Меня беспокоит только игра. Нет, я не думаю, что Реалу помогают судьи", – цитирует Зидана AS.

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