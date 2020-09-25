"До 4 октября может произойти что угодно. Это вас интересует, кто может прийти, но я доволен своим составом.

Бэйл впервые прокомментировал свой уход из Реала

Об уходе Хамеса и Бейла мне нечего сказать. Я желаю им всего наилучшего, но сейчас у нас есть свои дела – на этом все. Думаю, эти игроки достигли успеха в Реале. То, что некоторые выходят на поле чаще других, – моя вина ", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал не совершил ни одного серьезного трансфера в межсезонье и начал новую кампанию нулевой ничьей против Реал Сосьедада.

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