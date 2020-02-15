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Зидан откровенно рассказал о физическом состоянии Азара – бельгиец не играл три месяца

19:02 71 Читати українською
Зидан откровенно рассказал о физическом состоянии Азара – бельгиец не играл три месяца
Эден Азар / Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил форму Эдена Азара после длительного перерыва.

 

"Мы все знаем, насколько важен для нас Азар, именно поэтому мы подписали его. Он отличный игрок, и мы очень рады, что он вернулся в общую группу.

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Он не играл три месяца, это нелегко. Все будет зависеть от игры и ритма, но физически он абсолютно готов. Мы знаем, как сильно он может помочь. Было трудно играть без него, Эден также рад вернуться. Мы должны дать время и убедиться, что все его проблемы позади", – цитирует Зидана Goal.

Отметим, что Азар попал в заявку Реала на матч 24 тура Примеры против Сельты, который состоится завтра, 16 февраля.

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Испания Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Сельта
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