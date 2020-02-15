Зидан откровенно рассказал о физическом состоянии Азара – бельгиец не играл три месяца

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил форму Эдена Азара после длительного перерыва.

"Мы все знаем, насколько важен для нас Азар, именно поэтому мы подписали его. Он отличный игрок, и мы очень рады, что он вернулся в общую группу.

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Он не играл три месяца, это нелегко. Все будет зависеть от игры и ритма, но физически он абсолютно готов. Мы знаем, как сильно он может помочь. Было трудно играть без него, Эден также рад вернуться. Мы должны дать время и убедиться, что все его проблемы позади", – цитирует Зидана Goal.

Отметим, что Азар попал в заявку Реала на матч 24 тура Примеры против Сельты, который состоится завтра, 16 февраля.

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