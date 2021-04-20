"Этот вопрос только к одному человеку – президенту. Я здесь, чтобы говорить исключительно о матче, не о других вещах. Все остальное – не моя работа.

Перес сделал однозначное заявление о возвращении Роналду в Реал

Я не собираюсь высказывать свое мнение по Суперлиге. Возможно, вы скажете, что я хочу остаться в стороне. Это правда, я люблю просто тренировать. В раздевалке мы не говорим ни об этом турнире, ни о возможном наказании от УЕФА. У нас есть матч, который нужно выиграть", – цитирует Зидана Marca.

Добавим, что именно Флорентино Перес станет президентом Суперлиги. Кроме Реала, в списке учредителей революционного турнира Ман Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря