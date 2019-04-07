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Зидан отказался подписать Дракслера

18:36 52 Читати українською
Зидан отказался подписать Дракслера
Зинедин Зидан / The National

Полузащитник ПСЖ Дракслер не перейдет в Реал следующим летом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан отказался от возможности приобрести хавбека ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает Express.

Зидан хочет, чтобы Лунин стал вторым голкипером Реала, – Marca

Немец играет вторую скрипку во французской команде, находясь за спинами атакующего трио Неймар-Кавани-Мбаппе, и получил свою возможность после травмы бразильца.

Реал готовит массовую перестройку и может продать и приобрести целый ряд игроков, создав третье поколение "галактикос".

"Мне жаль таких людей", – Зидан ответил на слова Антича о том, что Модрич не заслуживает "Золотой мяч"

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