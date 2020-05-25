Зидан определился с будущим Эдегора на Бернабеу

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан очертил собственные планы относительно полузащитника Мартина Эдегора. Нынешний сезон он проводит в аренде за Реал Сосьедад.

Хавбек входит в планы Зидана и получит шанс на Бернабеу в новом сезоне, сообщает AS.

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Французский специалист рассчитывает на талантливого норвежца и отзовет его из аренды летом. Финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, ограничит расходы "сливочных". При таких условиях возвращение Эдегора – серьезное усиление команды. В столице он должен стать долгосрочной заменой ветерану Луке Модричу. Правда, сам Эдегор не хочет возвращаться в Реал летом без гарантий игровой практики.

В нынешнем сезоне норвежский полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

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