Зидан одолел Сельту с интересным рекордным показателем в Реале
09:54 - Читати українською
Победа Реала над Сельтой стала несколько необычной для наставника "сливочных" Зинедина Зидана.
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Реал уверенно одолел Сельту (2:0) благодаря голам Васкеса и Асенсио, а "сливочные" временно возглавили турнирную таблицу Ла Лиги.
Победа имени дуэта Васкеса и Асенсио в видеообзоре матча Реал – Сельта – 2:0
Для Зинедина Зидана эта победа стала особенной – "галактикос" победили, продемонстрировав наименьший показатель владения мячом (41%) дома под руководством француза во всех турнирах, сообщает Opta.
Заметим, следующий поединок в Примере мадридцы проведут 9 января, соперником будет Осасуна.
Реал уверенно одолел Сельту и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
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