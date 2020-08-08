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Зидан оценил возможность своей отставки после фиаско Реала в Лиге чемпионов

11:07 - Читати українською
Зидан оценил возможность своей отставки после фиаско Реала в Лиге чемпионов
Зинедин Зидан / ФК Реал

Наставник "сливочных" настроен продолжить работу даже несмотря на неудачный сезон в самом престижном европейском клубном турнире.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Напомним, Реал уступил Манчестер Сити по сумме двух матчей (2:4) и во втором сезоне подряд вылетел из ЛЧ уже на стадии 1/8 финала. Для Зинедина Зидана эта неудача стала первой в тренерской карьере – француз никогда не вылетал из самого престижного клубного турнира Европы.

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"Пока не случится чего-то экстраординарного, я остаюсь тренером Реала. Не стоит больше задавать такие вопросы относительно моего будущего. Впереди у нас отдых, а в следующем сезоне Реал вернется", – цитирует Зидана BBC.

Заметим, по итогам сезона 2019/20 Реал стал чемпионом Испании. После карантина "сливочные" совершили впечатляющий рывок (10 побед в 11 матчах) и сумели обойти Барселону в турнирной таблице Примеры.

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