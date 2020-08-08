Зидан оценил возможность своей отставки после фиаско Реала в Лиге чемпионов

Наставник "сливочных" настроен продолжить работу даже несмотря на неудачный сезон в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, Реал уступил Манчестер Сити по сумме двух матчей (2:4) и во втором сезоне подряд вылетел из ЛЧ уже на стадии 1/8 финала. Для Зинедина Зидана эта неудача стала первой в тренерской карьере – француз никогда не вылетал из самого престижного клубного турнира Европы.

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"Пока не случится чего-то экстраординарного, я остаюсь тренером Реала. Не стоит больше задавать такие вопросы относительно моего будущего. Впереди у нас отдых, а в следующем сезоне Реал вернется", – цитирует Зидана BBC.

Заметим, по итогам сезона 2019/20 Реал стал чемпионом Испании. После карантина "сливочные" совершили впечатляющий рывок (10 побед в 11 матчах) и сумели обойти Барселону в турнирной таблице Примеры.

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