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Зидан оценил шансы Реала на чемпионство после очередного фиаско Барселоны

1 июля 17:30 - Читати українською
Зидан оценил шансы Реала на чемпионство после очередного фиаско Барселоны
Зинедин Зидан / Фото ФК Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан призвал болельщиков не спешить с выводами относительно триумфатора Ла Лиги.

79’ Серхио Рамос
 
79’ Серхио Рамос

"Мы еще ничего не выиграли. Осталось 6 матчей, это 18 очков максимум. Мы будем продолжать сражаться до тех пор, пока не станем чемпионами. И конкуренты тоже не собираются сдаваться. Я был в такой ситуации как игрок. И знаю, что еще ничего не завершено.

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Мы выиграли 5 матчей из 5 после возобновления сезона, я горд нашими футболистами. До конца осталось шесть "финалов". Один из них – завтра. Мы хорошо играем, но это ничего не значит пока", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, после 33-х туров Реал опережает Барсу на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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Барселона Барселона Испания Реал Мадрид - Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан
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