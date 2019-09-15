Зидан оценил игру Реала после напряженной победы над Леванте

Главный тренер мадридцев подытожил выступление своих подопечных в матче 4 тура чемпионата Испании.

"Во втором тайме нам было труднее, особенно сразу после перерыва. Однако впечатления хорошие, в первом тайме команда играла замечательно.

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Необходимо больше работать, чтобы в будущем демонстрировать такой уровень игры на протяжении всего матча. Бензема должен продолжать в том же духе. Азар? Он еще мало тренировался. В общей группе он провел всего четыре тренировки", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, после четырех туров Примеры в активе Реала восемь очков и вторая позиция, правда, "сливочных" еще может опередить Севилья.