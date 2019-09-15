toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зидан оценил игру Реала после напряженной победы над Леванте

09:26 25 Читати українською
Зидан оценил игру Реала после напряженной победы над Леванте
Зинедин Зидан / Сайт Реала

Главный тренер мадридцев подытожил выступление своих подопечных в матче 4 тура чемпионата Испании.

25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"Во втором тайме нам было труднее, особенно сразу после перерыва. Однако впечатления хорошие, в первом тайме команда играла замечательно.

Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2

Необходимо больше работать, чтобы в будущем демонстрировать такой уровень игры на протяжении всего матча. Бензема должен продолжать в том же духе. Азар? Он еще мало тренировался. В общей группе он провел всего четыре тренировки", – цитирует Зидана Marca.

Реал Сосьедад одержал сенсационную победу над Атлетико, Вильярреал разгромил Леганес: 4-й тур Примеры, матчи субботы

Напомним, после четырех туров Примеры в активе Реала восемь очков и вторая позиция, правда, "сливочных" еще может опередить Севилья.

blog_ava
Реанімувати Динамо: "План Б Зідана" як шанс, новий основний форвард, проблема Кадірі – кілька непопулярних рішень
09:00
249
Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
    Україна — 14 сент4802 Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
2
час
:
40
мин
Эйбар
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук