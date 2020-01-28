toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ

Зидан оценил готовность Азара вновь сыграть за Реал после длительного восстановления

28 января 23:11 28 Читати українською
Зидан оценил готовность Азара вновь сыграть за Реал после длительного восстановления
Эден Азар / фото Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о состоянии здоровья хавбека команды Эдена Азара.

 

"Азар все еще не может играть. Он вернулся к тренировкам на газоне, но еще не работает в общей группе. На этой неделе мы посмотрим, как он будет восстанавливаться.

Реал объявил заявку на кубковый матч против Сарагосы – мадридцы отправились на игру без трех звезд

Но прежде чем играть в атаке, мы должны обороняться и действовать интенсивно. Мы справляемся достаточно хорошо, но всегда нужно это доказывать", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, бельгиец не выходил на поле с ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Несмотря на возвращение к тренировкам, Азар не попал в заявку мадридцев на матч Кубка Испании против Сарагосы.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, – болельщики Манчестер Сити раскритиковали тренера Зинченко
28 января
896
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Сарагоса - Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Интер объявил о переходе Эриксена
    Італія — 28 янв437 Интер объявил о переходе Эриксена
21
час
:
11
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук