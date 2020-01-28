Зидан оценил готовность Азара вновь сыграть за Реал после длительного восстановления

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о состоянии здоровья хавбека команды Эдена Азара.

"Азар все еще не может играть. Он вернулся к тренировкам на газоне, но еще не работает в общей группе. На этой неделе мы посмотрим, как он будет восстанавливаться.

Реал объявил заявку на кубковый матч против Сарагосы – мадридцы отправились на игру без трех звезд

Но прежде чем играть в атаке, мы должны обороняться и действовать интенсивно. Мы справляемся достаточно хорошо, но всегда нужно это доказывать", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, бельгиец не выходил на поле с ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Несмотря на возвращение к тренировкам, Азар не попал в заявку мадридцев на матч Кубка Испании против Сарагосы.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку