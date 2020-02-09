Зидан обошел Моуринью по количеству побед в Реале

Зинедин Зидан продолжает подтверждать свой статус одного из самых успешных тренеров в истории Реала.

Победа над Осасуной (4:1) стала для француза 88-й во главе "сливочных", информирует твиттер Ла Лиги.

Осасуна – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Таким образом, Зидан обошел Жозе Моуринью, который за время работы на Сантьяго Бернабеу праздновал 87 побед. Напомним, португалец работал в Мадриде с 2010 по 2013 годы, а для Зизу это уже вторая каденция. Сначала был триумфальный период с 2016 по 2018-й, а затем возвращение в марте прошлого года.

Напомним, именно Реал сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры с преимуществом в шесть очков над Барселоной (каталонцы имеют одну игру в запасе).

Реал на классе разгромил Осасуну и закрепил лидерство в Ла Лиге