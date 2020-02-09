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Зидан обошел Моуринью по количеству побед в Реале

22:01 19 Читати українською
Зидан обошел Моуринью по количеству побед в Реале
Зинедин Зидан / Reuters

Зинедин Зидан продолжает подтверждать свой статус одного из самых успешных тренеров в истории Реала.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Победа над Осасуной (4:1) стала для француза 88-й во главе "сливочных", информирует твиттер Ла Лиги.

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Таким образом, Зидан обошел Жозе Моуринью, который за время работы на Сантьяго Бернабеу праздновал 87 побед. Напомним, португалец работал в Мадриде с 2010 по 2013 годы, а для Зизу это уже вторая каденция. Сначала был триумфальный период с 2016 по 2018-й, а затем возвращение в марте прошлого года.

Напомним, именно Реал сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры с преимуществом в шесть очков над Барселоной (каталонцы имеют одну игру в запасе).

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Зинедин Зидан Зинедин Зидан Осасуна - Реал Мадрид
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