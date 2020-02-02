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Зидан обошел Моуринью по количеству побед среди тренеров Реала

08:54 90 Читати українською
Зидан обошел Моуринью по количеству побед среди тренеров Реала
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Тренер мадридского Реала Зинедин Зидан понемногу вписывает свое имя в историю "королевского" клуба.

56’ Карим Бензема
 
56’ Карим Бензема

Поединок 22-го тура Примеры против Атлетико, в котором Реал обыграл "матрасников" со счетом 1:0, стал для французского наставника "сливочных" Зинедина Зидана особенным. 47-летний специалист поднялся на чистое третье место по количеству побед среди тренеров Реала за всю историю клуба.

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Победа в мадридском дерби стала для Зидана 129-й в качестве главного тренера "королевского" клуба. Интересно, что француз уже на один матч опередил бывшего тренера Реала Жозе Моуринью – на счету нынешнего коуча Тоттенхэма 128 побед.

Первое место в этом списке занимает Мигель Муньос (357 триумфов), второе – Висенте дель Боске (133 победы).

Напомним, под руководством Зидана Реал трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды – клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и один раз победил в чемпионате страны. На посту главного тренера мадридцев француз провел 192 матча.

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