"Зидан объяснил мне свое видение футбола, рассказал, как я должен играть и выбирать позицию. Это то, чего он требует от вратарей. Он говорит мне, что я здесь, потому что я на это заслуживаю, что я должен продолжать работать и быть готовым , потому что в любой момент я могу выйти на поле.

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Я учусь каждый день, тренируюсь с лучшими. Когда придет моя очередь играть, я постараюсь быть полностью к этому готов. Матч в Реале стоит 10 матчей в любом другом клубе.

Надеюсь, я смогу сыграть много матчей в этом клубе, выиграть много титулов и подать пример украинским юным футболистам. Любой может осуществить свою мечту. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично", – цитирует Лунина сайт Реала.

Напомним, Андрей пока не дебютировал за мадридцев в Ла Лиге, в своем единственном матче в футболке Реала украинец пропустил два мяча, после чего Реал вылетел из Кубка Испании.

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