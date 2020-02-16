Зидан объяснил, какую опасность для Реала представляет дисквалификация Манчестер Сити

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заверил, что теперь стоит остерегаться Манчестер Сити еще больше.

"Это отличная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за последних событий у них будет огромная мотивация в плей-офф Лиги чемпионов.

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Я не буду вдаваться в подробности случившегося. Но у соперника появится дополнительная мотивация", – цитирует Зидана L'Equipe.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша ЛЧ "горожане" встретятся с Реалом.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП