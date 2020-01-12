Зидан непобедимый в финалах – впечатляющая серия француза

Победа Реала в Суперкубке Испании над Атлетико продолжила серию триумфов Зинедина Зидана в финалах турниров.

Зинедин Зидан добыл уже 9-ю победу в финалах во главе Реала, информирует Squawka.

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Интересно, что француз ни разу не уступал с мадридцами в финалах. На счету специалиста 3 Кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира и 2 Суперкубка Испании.

Напомним, Реал в серии пенальти переиграл Атлетико (4:1, 0:0 в основное время), став обладателем Суперкубка Испании 2019/20.

Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти