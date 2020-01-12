toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Зидан непобедимый в финалах – впечатляющая серия француза

12 января 23:37 209 Читати українською
Зидан непобедимый в финалах – впечатляющая серия француза
Зинедин Зидан / Mundo Deportivo

Победа Реала в Суперкубке Испании над Атлетико продолжила серию триумфов Зинедина Зидана в финалах турниров.

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Зинедин Зидан добыл уже 9-ю победу в финалах во главе Реала, информирует Squawka.

Вальверде опозорился в финале Суперкубка Испании – хавбек Реала не смог поразить ворота с двух метров

Интересно, что француз ни разу не уступал с мадридцами в финалах. На счету специалиста 3 Кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира и 2 Суперкубка Испании.

Напомним, Реал в серии пенальти переиграл Атлетико (4:1, 0:0 в основное время), став обладателем Суперкубка Испании 2019/20.

Реал Мадрид стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв Атлетико в серии пенальти

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
903
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Суперкубок Испании Суперкубок Испании Реал Мадрид - Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
52
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук