"Мой ответ будет очень скучным. Осталось две игры. Я не знаю, что произойдет после этого. Это Реал, поэтому может произойти, что угодно.

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Люди думают, что я уйду, потому что не хочу ответственности в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы. Иногда наступает момент, когда изменения пойдут на общее благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти", – приводит слова Зидана Marca.

Заметим, недавно появилась информация о возможном уходе французского специалиста из Мадрида. Реал продолжает борьбу за золотые медали Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата подопечные Зидана расположились на втором месте, отставая от Атлетико на два очка.

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