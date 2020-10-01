"Матч против Вальядолида (1:0) оставил приятные впечатления, хотя это была непростая ночь. Самое главное – добавить, ведь мы собираемся совершенствоваться. В первом тайме мы выглядели не слишком хорошо.

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Йович? Я не могу ничего подтвердить до 5 октября. Сейчас он наш игрок. Я решаю, но не буду говорить ничего о том, что произойдет. Все может произойти. Он здесь и играл против Вальядолида", – цитирует Зидана Marca.

Добавим, что прошлым летом Реал заплатил Айнтрахту за Йовича 60 млн евро, но первый сезон серба в Примере сложился провально – два гола и один ассист в 17 матчах.

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