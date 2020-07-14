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Зидан не сдержал эмоций после победы над Гранадой – тренер Реала редко позволяет себе подобное

14:02 - Читати українською
Зидан не сдержал эмоций после победы над Гранадой – тренер Реала редко позволяет себе подобное
Зинедин Зидан / Фото AS

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о впечатлениях от поединка 36-го тура Ла Лиги против Гранады (2:1).

50’ Дарвин Мачис
 
Ферлан Менди 10’
Карим Бензема 16’
10’ Ферлан Менди
16’ Карим Бензема
50’ Дарвин Мачис

"Мы провели очень хороший первый тайм и поразили владением мячом. Второй тайм был хуже, но нужно отдать должное сопернику. Чтобы играть в этой лиге, иногда надо терпеть.

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Эмоции после победы? Я крикнул, потому что был очень рад, потому что нам пришлось терпеть. Это нормально, потому что на кону были три важных очка. Я крикнул, чтобы сказать игрокам, что они провели отличный матч. Я рад за них.

Осталось два матча, и мы пока не победили. Такая ситуация. Мы очень рады, но к чемпионству не хватает шести очков", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, за два тура до конца сезона Примеры Реал лидирует, опережая Барселону на 4 очка.

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Зинедин Зинедин Зидан Гранада - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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