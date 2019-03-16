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Зидан: Не планирую говорить о том, как Бейл проводит этот сезон

00:22 1 Читати українською
Зидан: Не планирую говорить о том, как Бейл проводит этот сезон
Зинедин Зидан и Гарет Бейл / соцсети

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на форварда "сливочных" Гарета Бейла.

"Мы все знаем, каким игроком является Бейл. Мы готовы к работе, он готов к работе. Не планирую говорить о том, как проводит этот сезон Бейл. Буду говорить только об 11 матчах, которые нас ждут впереди. Я рассчитываю на него, как и на любого другого игрока нашей команды.

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Нам нужно хорошо закончить сезон. Не стоит сейчас думать, кто останется в команде, а кто ее покинет. Сейчас все так, будто снова наступил первый день работы.

Пусть теперь здесь для меня все ново, но совсем необязательно нужно, чтобы ситуация была такой же, как раньше. Наступает новое приключение", – цитирует Зидана BBC.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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