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"Зидан не писал", – Лунин рассказал о будущем в Реале

13:22 81 Читати українською
"Зидан не писал", – Лунин рассказал о будущем в Реале
Андрей Лунин / AS

Вратарь молодежной сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин прокомментировал подготовку к следующему сезону.

"Было много поздравлений с победой на чемпионате мира. Кроме Куртуа, поздравили директор Реала Калафат, тренеры вратарей Реала и Леганеса. А вот Зидан лично не поздравлял", – отметил Лунин в комментарии FootballHub.

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"Какую цель ставлю после победы на молодежном чемпионате мира? Новой целью станет победа в Лиге чемпионов.

Пока неизвестно, в каком клубе начну новый сезон. Думаю, определенность наступит в предсезонной подготовки, которая в испанских клубов стартует в первых числах июля. Хотелось бы начать сезон в Реале, ведь аренда в Леганесе завершилась", – поделился Лунин в комментарии Спорт-Экспресс.

Напомним, украинский голкипер принадлежит Реалу, но последний сезон провел в Леганесе на правах аренды, за который провел всего 5 матчей.

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