Зидан не нашел объяснений провалу Реала в матче против Алавеса
Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение от Алавеса (1:2) в 11 туре Примеры.
"У меня нет объяснений. Мы чередуем хорошие моменты с плохими. Когда они забили гол на третьей минуте, то все стало очень сложно. Несколько дней назад в Милане мы выступили хорошо, а сейчас... Это наша реальность сегодня. Нам нужно продолжать работать, восстанавливать игроков и менять динамику. У нас нет регулярности.
Реал – Алавес – 1:2 – видео голов и обзор матча
Так начинать... Это худший старт сезона. Мы не могли изменить динамику игры, и это меня очень беспокоит. Я должен найти решение вместе с игроками. Я не собираюсь говорить об этом здесь. Нам не нужно сосредотачиваться на негативе. Мы также должны видеть, что сделали хорошо и стараться быть более стабильными", – цитирует Зидана Marca.
Добавим, что Реал остался на 4 строчке Примеры, однако Севилья может потеснить мадридцев уже в этом туре.
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