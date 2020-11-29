"У меня нет объяснений. Мы чередуем хорошие моменты с плохими. Когда они забили гол на третьей минуте, то все стало очень сложно. Несколько дней назад в Милане мы выступили хорошо, а сейчас... Это наша реальность сегодня. Нам нужно продолжать работать, восстанавливать игроков и менять динамику. У нас нет регулярности.

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Так начинать... Это худший старт сезона. Мы не могли изменить динамику игры, и это меня очень беспокоит. Я должен найти решение вместе с игроками. Я не собираюсь говорить об этом здесь. Нам не нужно сосредотачиваться на негативе. Мы также должны видеть, что сделали хорошо и стараться быть более стабильными", – цитирует Зидана Marca.

Добавим, что Реал остался на 4 строчке Примеры, однако Севилья может потеснить мадридцев уже в этом туре.

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