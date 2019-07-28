"Зидан не любит Бейла", – агент валлийца продолжает хоронить шансы вингера остаться в Реале

Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера мадридского Реала Гарета Бейла, продолжает делиться инсайдами из лагеря мадридцев.

"Все очень просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было", – цитирует Барнета Mundo deportivo.

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Накануне французский наставник Реала завил об уходе 30-летнего валлийца из лагеря мадридцев, что не понравилось самому Бейлу и его агенту.

Позже появилась информация, что вингер близок к переходу в китайский Цзянсу Сунин, но в последний момент трансфер сорвался.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

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