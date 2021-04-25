Наставник мадридского клуба Зинедин Зидан сохраняет спокойствие после ничьей с Бетисом (0:0) в 32-м туре испанского первенства.

"В плане физики в поединке проблем не было. Мы провели концовку лучше, чем в предыдущих матчах.

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Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем Ла Лигу (улыбается – прим.)", – цитирует Зидана Get Spanish Football News.

К слову, в последних трех матчах против Хетафе, Кадиса и Бетиса Реал лишь раз победил, сделав "подарки" Барселоне и Атлетико, которые тоже борются за чемпионство. Сейчас в "сливочных" 71 очко и вторая ступень.

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