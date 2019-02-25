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Зидан не будет работать в Челси, а выберет должность тренера между Манчестер Юнайтед и Ювентусом, - The Times

14:51 82 Читати українською
Зидан не будет работать в Челси, а выберет должность тренера между Манчестер Юнайтед и Ювентусом, - The Times
Зинедин Зидан / Фото Diario AS

Французский специалист Зинедин Зидан определяется со своим будущим местом работы.

Зинедин Зидан отказался продолжать тренерскую карьеру в лондонском Челси, сообщает The Times.

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46-летний французский специалист выбирает между креслами наставника Ювентуса и Манчестер Юнайтед. По информации издания, в приоритете Зизу именно действующий чемпион Италии.

Напомним, Зидан возглавлял Реал Мадрид в течение 2016-2018 года и трижды подряд выиграл с королевским клубом Лигу чемпионов.

Ожидается, что уже летом наставник присоединится к одному из европейских грандов.

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