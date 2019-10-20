Зидан назвал причины сенсационного поражения Реала в матче с Мальоркой

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан призвал своих подопечных действовать с большей самоотдачей, чем в матче 9-го тура Ла Лиги против Мальорки (0:1).

"Когда вы начинаете матч таким образом, все усложняется. Мы играли не так, как хотели. Не должно становиться сюрпризом выступление команды, которая играет на своем поле перед своими фанатами. Но почему-то первые 8 минут стали для нас сюрпризом. Они забили и сели в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы.

Травмы – часть футбола. Вместо травмированных вышли другие игроки и они должны были сыграть лучшее, чем сыграли. Здесь не может быть никакого оправдания. Каждый должен доказывать, что он достаточно силен, чтобы играть за Реал.

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Решение по составу принимаю я, хотя у каждого может быть свое мнение об этом. Нужно все хорошо проанализировать и не делать поспешных выводов. Я недоволен матчем, но нужно разобраться в случившемся.

Проблема в том, что каждые три дня нам нужно подтверждать класс. У нас возникают с этим проблемы, мы нестабильны. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей", – цитирует Зидана AS.

Напомним, поражение Реала позволило Барселоне единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

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