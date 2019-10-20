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Зидан назвал причины сенсационного поражения Реала в матче с Мальоркой

08:55 26 Читати українською
Зидан назвал причины сенсационного поражения Реала в матче с Мальоркой
Зинедин Зидан / The Sun

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан призвал своих подопечных действовать с большей самоотдачей, чем в матче 9-го тура Ла Лиги против Мальорки (0:1).

7’ Лагу Джуниор
 
Альваро Одриосола 75’
7’ Лагу Джуниор
75’ Альваро Одриосола

"Когда вы начинаете матч таким образом, все усложняется. Мы играли не так, как хотели. Не должно становиться сюрпризом выступление команды, которая играет на своем поле перед своими фанатами. Но почему-то первые 8 минут стали для нас сюрпризом. Они забили и сели в оборону, а мы не смогли найти решение этой проблемы.

Травмы – часть футбола. Вместо травмированных вышли другие игроки и они должны были сыграть лучшее, чем сыграли. Здесь не может быть никакого оправдания. Каждый должен доказывать, что он достаточно силен, чтобы играть за Реал.

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Решение по составу принимаю я, хотя у каждого может быть свое мнение об этом. Нужно все хорошо проанализировать и не делать поспешных выводов. Я недоволен матчем, но нужно разобраться в случившемся.

Проблема в том, что каждые три дня нам нужно подтверждать класс. У нас возникают с этим проблемы, мы нестабильны. Не скажу, что я сильно обеспокоен, но нам нужно выступать более стабильно. Если мы хотим чего-то достичь в этом году, нам следует играть с большей самоотдачей", – цитирует Зидана AS.

Напомним, поражение Реала позволило Барселоне единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

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