"Правда заключается в том, что мы пытались. У нас были возможности, чтобы забить второй гол. Это тяжелый момент, мы вылетели, мы должны были сделать что-то еще, но мы этого не сделали. Думаю, это моя ответственность как тренера. Это футбол, вы должны использовать шансы. Мяч не хотел лететь в ворота. Что же, мы выбыли.

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Да, мы должны побеждать команду Сегунды Б, но это не позор. Такие вещи случаются, и мы должны брать на себя ответственность. Мы должны продолжать работать. Это еще один день. Конечно, болезненно, потому что мы не любим проигрывать, но мы не сойдем с ума. Мы делали хорошие вещи в этом сезоне, но не в последние недели. Вам следует спросить игроков, понимают ли они мои указания.

После поражений всегда возникает вопрос о моей отставке. Я беру на себя полную ответственность. Я спокоен – когда мы на поле, ребята хотят выиграть. Посмотрим, как все будет продолжаться", – цитирует Зидана Marca.

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