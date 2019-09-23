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Зидан назвал фундамент победы над Севильей

09:51 94 Читати українською
Зидан назвал фундамент победы над Севильей
Бензема и Зидан / EFE

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над Севильей (1:0) в 5-м туре испанской Ла Лиги.

 
Карим Бензема 64’
64’ Карим Бензема

"Прежде всего я счастлив. Да, именно этим матчем я больше всего доволен после своего возвращения. К нашей игре было много вопросов, но мы сумели провести 90 минут на высоком уровне.

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Должен поздравить всех игроков команды, поскольку это наша общая победа. Бензема вновь принес нам победу, но это заслуга всех футболистов. Мы отлично оборонялись и, с тактической точки зрения, провели качественную игру. Оборонная работа каждого стала фундаментом для победы, ключевым моментом, позволившим победить. Сегодня мы продемонстрировали характер. На поле игроки бились друг за друга и отдали все силы", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, что накануне "сливочные" победили Севилью на выезде. Единственный мяч во встрече провел Карим Бензема. Победа позволила мадридцам подняться на 2-е место в Примере.

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Севилья – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча
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Испания Севилья - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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