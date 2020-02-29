Зидан назвал факторы, которые помогут Реалу в матче против Барселоны

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о будущем Эль Классико.

"Чтобы победить в таком матче, нужно играть сердцем и головой. Также важны командное единство, командный дух. Я общаюсь с футболистами и пытаюсь делать так, чтобы они должным образом реагировали на непредвиденные ситуации на поле.

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Я понимаю, что наши фанаты могут быть разочарованы итогом матча с Барселоной, но мы выложимся на все 100%. Когда команда теряет очки, болельщики расстраиваются. Но мы все еще хотим изменить ситуацию.

Барселона и Реал занимают первое и второе место в турнирной таблице Примеры. Никто из нас не является аутсайдером. Встреча с каталонцами прекрасная возможность дать команде новый импульс", – цитирует Зидана Goal.

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

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