toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - ДИНАМО КИЕВ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА

Зидан назвал факторы, которые помогут Реалу в матче против Барселоны

16:37 80 Читати українською
Зидан назвал факторы, которые помогут Реалу в матче против Барселоны
Кике Сетьен и Зинедин Зидан / Фото EP

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о будущем Эль Классико.

 

"Чтобы победить в таком матче, нужно играть сердцем и головой. Также важны командное единство, командный дух. Я общаюсь с футболистами и пытаюсь делать так, чтобы они должным образом реагировали на непредвиденные ситуации на поле.

Реал – Барселона: каталонцы объявили заявку на Эль Класико – есть неожиданности

Я понимаю, что наши фанаты могут быть разочарованы итогом матча с Барселоной, но мы выложимся на все 100%. Когда команда теряет очки, болельщики расстраиваются. Но мы все еще хотим изменить ситуацию.

Барселона и Реал занимают первое и второе место в турнирной таблице Примеры. Никто из нас не является аутсайдером. Встреча с каталонцами прекрасная возможность дать команде новый импульс", – цитирует Зидана Goal.

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

blog_ava
Милевский: Суркис подошел ко мне и п*зданул
14:23
532
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Уотфорд
19:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук