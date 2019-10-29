Зидан назвал будущего тренера Реала

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан тепло отозвался о Рауле и выразил уверенность, что он когда-нибудь обязательно возглавит "сливочных".

"Прошло 25 лет с тех пор, как Рауль впервые сыграл за Реал. Это означает, что все мы немного стареем. Я играл вместе с ним. Он был важным игроком этого замечательного клуба. Уверен, однажды Рауль возглавит Реал", – приводит слова Зидана испанское издание AS.

Игроки Реала усиленно работают, чтобы избежать возвращения Моуринью

42-летний Рауль является воспитанником мадридской команды. Он до сих пор остается рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей, а также занимает второе место среди лучших бомбардиров "галактикос". Сегодня Рауль работает в структуре королевского клуба – в прошлом сезоне он тренировал молодежный состав клуба U-15, а теперь возглавляет вторую команду Реала – Кастилью.

"Він заслужив на "Золотий м'яч" більше, ніж Роналдо": найкращі цитати великих тренерів про Рауля Гонсалеса