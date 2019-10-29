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Зидан назвал будущего тренера Реала

20:25 410 Читати українською
Зидан назвал будущего тренера Реала
Зинедин Зидан и Рауль / Фото из открытых источников

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан тепло отозвался о Рауле и выразил уверенность, что он когда-нибудь обязательно возглавит "сливочных".

"Прошло 25 лет с тех пор, как Рауль впервые сыграл за Реал. Это означает, что все мы немного стареем. Я играл вместе с ним. Он был важным игроком этого замечательного клуба. Уверен, однажды Рауль возглавит Реал", – приводит слова Зидана испанское издание AS.

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42-летний Рауль является воспитанником мадридской команды. Он до сих пор остается рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей, а также занимает второе место среди лучших бомбардиров "галактикос". Сегодня Рауль работает в структуре королевского клуба – в прошлом сезоне он тренировал молодежный состав клуба U-15, а теперь возглавляет вторую команду Реала – Кастилью.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Рауль Рауль
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