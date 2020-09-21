Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи 2-го тура Ла Лиги с Реалом Сосьедад (0:0), который стал первым для мадридцев в новом сезоне.

"Мы довольны игрой, которую показали. В целом мы выступили хорошо. Реал Мадрид всегда нацелен на победу, но два очка потеряны. В защите мы не позволяли Сосьедаду создавать моменты, при этом в первом тайме мы упустили приличное количество возможностей. К сожалению, в втором тайме мы не создали ничего.

Блестящий сейв конкурента Лунина в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Мы показали, что находимся в хорошем физическом состоянии. Нам не хватало чего-то другого. Игроки должны прилагать больше усилий перед воротами соперника. Нам нужно найти решение, получше находить свободное пространство.

Что нам нужно сделать, так это продолжать усердно работать. Мы знаем, что нам нужно улучшать игру в плане реализации моментов, но создавать их в игре с Сосьедада нелегко", – цитирует Зидана AS.

Реал стартовал в Примере сенсационной ничьей с Сосьедадом – Лунин начал сезон за спиной Куртуа