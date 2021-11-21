Французский специалист Зинедин Зидан не захотел переезжать в Англию.

Зинедин Зидан с женой / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед, который после увольнения Уле Гуннара Сульшера ищет нового тренера, провел переговоры с Зиданом, но получил отказ, сообщает Tiempo de Juego.

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Отмечается, что француз имел две причины не принять предложение манкунианцев. Первая – английский язык, который Зидан только начал изучать. Кроме того, супруга 49-летнего специалиста не захотела переезжать в Англию.

Однако Зидан может помочь Манчестер Юнайтед в поисках нового тренера. Существует возможность, что вскоре ПСЖ пригласит Зинедина, а Маурисио Почеттино возглавит "красных дьяволов".

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