"Работая в Реале, я выкладываюсь на все 100%. Я знаю эту работу, этот клуб. Я был здесь в течении почти 19 лет. Быть тренером мадридской команды – это нечто особенное. Находится в Реале – лучшее, что со мной случалось. Я прекрасно знаю, что меня будут судить после каждого матча. Но я чувствую, что меня ценят.

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Я выполняю важная обязанность, и не смогу делать это вечно. Во всем, что я делаю, я выкладываюсь на все сто. Мне нравится работать с футболистами каждый день. Мне посчастливилось быть с ними каждый день и наслаждаться любимым делом – футболом. Пока я здесь, я сделаю все для успеха команды", – цитирует Зидана официальный сайт Реала.

Напомним, уже завтра, 17 октября, Реал встретится с Кадисом в рамках 6-го тура Ла Лиги, а нашАндрей Лунин имеет неплохие шансы дебютировать за мадридский клуб в этом матче.

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