Зидан: Мы сыграли хорошо, хотя и проиграли

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан решил не критиковать игроков до конца текущего сезона.

Наставник "сливочных" прокомментировал поражение своей команды от Реал Сосьедада.

Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

"Жаль, что уступили, хотя мы играли хорошо. Мы создавали моменты даже в меньшинстве. Хорошо, что этот матч уже позади.

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Будущее Марсело? Он важный для нас игрок. Хочу, чтобы мы снова увидели лучшую версию Марсело. Постепенно он найдет себя", – заверил француз в комментарии AS.

Напомним, Реал не добыл ни одного титула в текущем сезоне.