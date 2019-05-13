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Зидан: Мы сыграли хорошо, хотя и проиграли

13 мая 09:51 109 Читати українською
Зидан: Мы сыграли хорошо, хотя и проиграли
Зинедин Зидан / Reuters

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан решил не критиковать игроков до конца текущего сезона.

26’ Микель Мерино
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браим Диас 6’
Хесус Вальехо 39’
6’ Браим Диас
26’ Микель Мерино
39’ Хесус Вальехо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

Наставник "сливочных" прокомментировал поражение своей команды от Реал Сосьедада.

Реал в меньшинстве без шансов уступил Реал Сосьедаду

"Жаль, что уступили, хотя мы играли хорошо. Мы создавали моменты даже в меньшинстве. Хорошо, что этот матч уже позади.

Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд

Будущее Марсело? Он важный для нас игрок. Хочу, чтобы мы снова увидели лучшую версию Марсело. Постепенно он найдет себя", – заверил француз в комментарии AS.

Напомним, Реал не добыл ни одного титула в текущем сезоне.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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