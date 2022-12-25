У сборной Португалии еще двое звездных кандидатов на должность наставника после отставки Фернанду Сантуша.

На должность наставника сборной Португалии претендует Жозе Моуринью, но "Особенный" намерен сосредоточиться на работе в Роме, которую сейчас возглавляет, сообщает RomaPress.

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Впрочем, у "селесао" есть еще две звездные кандидатуры – Зинедин Зидан и Луис Энрике. Оба сейчас безработные, в частности Энрике был уволен с должности наставника сборной Испании после сенсационного вылета из ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/8 финала.

Отметим, что Португалия вылетела из ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала тоже от Марокко, из-за чего Фернанду Сантуша отправили в отставку.

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