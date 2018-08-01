Зидан может стать преемником Моуринью в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может переехать в Англию.

Руководство Манчестер Юнайтед считает, что экс-наставник Реала Зинедин Зидан сможет возглавить манкунианцев после ухода Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

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По информации источника, речь идет, скорее всего, не о нынешнем сезоне. Сейчас португалец может не беспокоиться о своем будущем. Однако, если "особенный" не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов, то Манчестер Юнайтед может возглавить другой специалист.

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