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Зидан может стать преемником Моуринью в Манчестер Юнайтед

10:57 133 Читати українською
Зидан может стать преемником Моуринью в Манчестер Юнайтед
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может переехать в Англию.

Руководство Манчестер Юнайтед считает, что экс-наставник Реала Зинедин Зидан сможет возглавить манкунианцев после ухода Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

"Первый на выход", – Моуринью захватил лидерство в рейтинге букмекеров

По информации источника, речь идет, скорее всего, не о нынешнем сезоне. Сейчас португалец может не беспокоиться о своем будущем. Однако, если "особенный" не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов, то Манчестер Юнайтед может возглавить другой специалист.

Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Зинедин Зидан Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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