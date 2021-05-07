Потенциальная отставка Зинедина Зидана с должности наставника мадридского Реала возобновила интерес к нему других топ-клубов Европы.

Туринский Ювентус попытается пригласить французского специалиста, утверждает Tuttosport.

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"Старая синьора" пытались договориться с Зиданом еще в 2019 году. В сотрудничестве с ним лично заинтересован президент Юве Андреа Аньелли. Руководство туринцев недавно окончательно определилось с будущим тренерского штаба Андреа Пирло – алленаторе-дебютант летом станет безработным.

Напомним, что Зинедин Зидан во время игровой карьеры защищал цвета Ювентуса в 1996-2001 гг. С "бьянконери" он завоевал 2 Скудетто, Кубок УЕФА и ряд других трофеев.

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