Зидан: Мне важно знать и видеть, что Лунин получает достаточно практики в своем клубе

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не теряет из виду игроков, которые временно покинули мадридский клуб.

"Конечно, я слежу за всеми футболистами, которых мы отдали в аренду. Мне важно знать и видеть, что Лунин, Вальехо, Себальос или Эдегор играют и получают достаточно практики в своих клубах. Желаю им всего наилучшего", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин принадлежит Реалу, но уже второй сезон подряд проводит в аренде. В прошлом он выступал в Леганесе. Первую часть сезона-2019/2020 Андрей провел в Вальядолиде, а теперь играет за Овьедо.

Отметим, что Лунин перебрался в клуб Сегунды только в середине января, но уже провел на поле больше времени, чем за полсезона в предыдущей команде, – 270 минут против 210.

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