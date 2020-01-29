toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ПРОЛЕТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ

Зидан: Мне важно знать и видеть, что Лунин получает достаточно практики в своем клубе

10:12 184 Читати українською
Зидан: Мне важно знать и видеть, что Лунин получает достаточно практики в своем клубе
Андрей Лунин / Getty images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не теряет из виду игроков, которые временно покинули мадридский клуб.

"Конечно, я слежу за всеми футболистами, которых мы отдали в аренду. Мне важно знать и видеть, что Лунин, Вальехо, Себальос или Эдегор играют и получают достаточно практики в своих клубах. Желаю им всего наилучшего", – цитирует Зидана Marca.

Лунин: Очень комфортно в Овьедо, тренер мне доверяет

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин принадлежит Реалу, но уже второй сезон подряд проводит в аренде. В прошлом он выступал в Леганесе. Первую часть сезона-2019/2020 Андрей провел в Вальядолиде, а теперь играет за Овьедо.

Отметим, что Лунин перебрался в клуб Сегунды только в середине января, но уже провел на поле больше времени, чем за полсезона в предыдущей команде, – 270 минут против 210.

Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди

blog_ava
Козловский заявил, что 5 раз встречался с Дыминским в городе, где скрывается президент Карпат
08:27
279
Теги
Испания Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Интер объявил о переходе Эриксена
    Італія — 28 янв463 Интер объявил о переходе Эриксена
9
час
:
43
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук